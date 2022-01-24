Новинка от Ritmix — веб-камера RVC-220

24 января 2022, 10:45

Смотри в оба вместе с новинкой от Ritmix — веб-камерой RVC-220 со светодиодной подсветкой!

Компактная и миниатюрная, но в тоже время технологичная камера с матрицей на 2 Мп станет верным помощником в рабочих Zoom-встречах или уютных посиделках с родственниками в Skype — максимальное разрешение видео 1920х1080 (Full HD) при 30 кадрах в секунду, а благодаря подсветке, даже при отсутствии хорошего освещения, картинка будет четкой и качественной. Модель оснащена встроенным микрофоном и универсальным креплением, чтобы вы без труда могли разместить ее на мониторе, столе или штативе. Простое подключение web-камеры с помощью USB-кабеля не требует установки дополнительных драйверов и программного обеспечения, что позволяет начать ее использование уже через несколько секунд после подключения.