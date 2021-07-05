Новые веб-камеры Ritmix

5 июля 2021, 12:45

Хотим познакомить с новинками - веб-камерами от Ritmix! Они компактные, с ненавязчивым дизайном - отлично впишутся в любой интерьер.

Камеры имеют ручную фокусировку объектива, что позволит настроить четкость изображения в зависимости от удаленности от камеры, и оснащены встроенным микрофоном. На выбор предлагаем 4 модели:Модели RVC-110 и RVC-120 имеют одинаковый дизайн и пару отличий: в первом случае вы получаете веб-камеру с матрицей в 1 мегапиксель и максимальное разрешение видео 1280х720 (HD 720p), во втором - камеру с матрицей 2 мегапикселя и максимальное разрешение видео 1920х1080 (FullHD 1080p).Веб-камера RVC-122 с матрицей на 2 мегапикселя, высокопроизводительным процессором и широким углом обзора (максимальное разрешение видео 1920х1080 (FullHD 1080p)) послужит идеальным вариантом, если разбираться в тонкостях некогда, а хорошую картинку иметь хочется.Безоговорочным флагманом является модель RVC-250 - камера 5 мегапикселей и разрешение видео 2592х1944 (HD 2K), а также два весомых плюса в виде светодиодной подсветки (есть регулировка яркости на проводе) и универсального крепления на монитор, на стол или на штатив.