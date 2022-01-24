Иена смотрится лучше доллара в преддверии решения ФРС по ставкам

24 января 2022, 14:45

Иена и доллар пользовались спросом утром в пятницу, 21 января. Защитные валюты снова «в цене». Накануне стартовавшая весьма позитивно сессия на Wall Street завершилась падением фондовых индексов.

Видимо, стратегия «продавать на попытках роста» стала доминирующей на фоне ожидания ястребиного сигнала ФРС о возможном старте повышения ставок уже в марте. Напомним, результат заседания Комитета по открытым рынкам ФРС будет объявлен вечером в среду, 26 января. Фьючерсы на европейские и американские индексы сегодня утром были в красной зоне, азиатские фондовые площадки в минусе.



Доллар смотрится в целом слабее иены из-за доходности казначейских облигаций. Доходность резко выросла в начале текущей недели, затем два дня мы наблюдаем снижение доходности на коротком участке (2-летние ноты от почти 2-летнего пика 1,0715% вернулись утром в пятницу к 1,01%), три дня подряд снижение на среднем участке (10-летние облигации от 2-летнего пика 1,91% до 1,78% утром в пятницу), 3 дня подряд на дальнем участке (доходность 30-летних бондов снизилась от 7-месячного пика 2,21% до 2,11% утром в пятницу). За неделю кривая доходностей в США выросла на коротком участке и снизилась на дальнем. В итоге кривая становится более плоской.



Мы по-прежнему конструктивно смотрим на среднесрочные перспективы доллара, считаем, что дивергенция в ставках будет стимулировать укрепление валюты США в 2022 году и считаем, что попытки снижения индекса доллара в область 95,50 — 94,50 предлагают возможность для входа в длинные позиции с горизонтом 10–12 месяцев.



Российский рубль в четверг стал самой слабой валютой среди представителей Emerging Markets. Утром в пятницу рубль пытался укрепляться, передав знамя аутсайдера турецкой лире.



Новостной фон в преддверии сегодняшних переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова совсем не способствовал деэскалации напряженности. Президент США Джо Байден в своих недавних комментариях допустил нападение России на Украину, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС ответит «массивными» экономическими и финансовыми санкциями в таком случае. Стоимость 5-летних CDS на Россию (стоимость страховки от дефолта) подскочила выше 204 п. и достигла нового 5-летнего максимума. Рубль предпочитает прежде услышать о результатах переговоров Блинкена и Лаврова и только затем принять решение, в какую сторону покинуть 5-дневный диапазон 76–77 за доллар.



На наш взгляд, рубль может завершить неделю на минорной ноте. Пиковая фара январского налогового периода проявит себя только на следующей неделе. Нефть демонстрирует желание скорректироваться после формально протестированного уровня $90/барр. Впереди выходные. Рубль может укрепиться только в случае какого-либо нового конструктива в диалоге России и Запада, но маловероятно, что это перспектива сегодняшнего дня. Техническая картина пока не дает сигнала о том, что фаза ослабления рубля себя исчерпала.

