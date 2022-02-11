Топ 10 фаворитов этого сезона по баскетболу

11 февраля 2022, 9:15

В текущем сезоне, "Голден Стэйт Уорриорз" и "Финикс Санз" зарекомендовали себя как команды топ уровня НБА.

В то время как другие команды лиги, вероятно, прочесывают трансферный рынок в поисках усилителей, которые могли бы приблизить их к уровню "Санз" и "Уорриорз", эти две команды продолжают показывать свою лучшую игру.

Пока Санз и Уорриорз уничтожали почти всех соперников на своем пути, остальная часть лиги (за исключением, возможно, "Мемфис Гриззлис") остается во власти фортуны.

С каждой неделей, Восточная конференция также становится увлекательнее. В начале января, "Бруклин Нетс" опережали "Кливленд Кавальерс" и "Филадельфию 76ers". Сегодня, обе эти команды опережают "Бруклин", который находится на седьмом месте. Сложно делать прогноз по баскетболу, учитывая такую стремительно меняющуюся динамику. Однако если вы ищете самую достоверную информацию на сегодня — отслеживайте текущий прогноз на meta-ratings.com.ua.

Топ-10 фаворитов сезона

1. Финикс Санз

Неважно, какую команду вы выставите против "Санз" — они просто снесут всех ураганом. На прошлой неделе их жертвами стали "Миннесотские Волки", "Сан Антонио Спарс" и "Нетс", увеличив их победную серию до 11 игр. Лучше всего себя зарекомендовали Девин Букер и Микал Бриджес. Сложно представить, что кто-то сможет остановить "Санз" в этом сезоне. Теперь "Санз" входят в тройку лучших команд в обеих конференциях, чего добились только "Уорриорз" сезона 2014–15 и 2016–17 за 25 полных сезонов.

2. Голден Стэйт Уорриорз

"Уорриорз" завершили домашние игры победой над "Нетс", а затем обыграли "Рокетс" и "Спарс" в своем техасском марафоне. Победа в Сан-Антонио была особенно впечатляющей, так как в ней не было четырех из пяти основных игроков, включая Стивена Карри. Однако известно, что "Уорриорз" не так хороши на выезде как в домашних играх.

3. Мемфис Гриззлис

Не так давно казалось, что потолок "Гриззлис" быть № 4 в Западной конференции. Но с тех пор они обогнали "Джаз" и заняли третье место. Несомненно, "Гриззлис" — одна из лучших команд в обеих конференциях.

4.Филадельфия 76ers

Начав прошлую неделю с победы над "Кингз", "Сиксерс" одержали воодушевляющую победу над "Мемфисом", а Джоэл Эмбиид остался в стороне. Однако победы длились недолго, так как в среду после возвращения Эмбиида они уступили "Виззардс". Похоже, "Сиксерс" настиг поворотный момент в сезоне.

5. Майами Хит

Единственное, что объединяет нынешнюю команду с той, которая вышла в финал два сезона назад, — это доминирование в первой четверти. Хит опередили своих соперников на 11,0 очков за 100 владений в первой четверти — второй лучший результат в лиге. Сегодня команда занимает заслуженное первое место в Восточной конференции.

6.Чикаго Буллз

Не так давно, "Буллз" потерпели тяжелое домашнее поражение от "Спарс", после чего они отыгрались, победив "Блэйзерс" и "Мэджик". Демар ДеРозан был почти неудержим, набирая в среднем 28 очков на прошлой неделе при 62% точности. Зак ЛаВин набирал более 25 очков за игру, но с трудом забрасывал трехочковые.

"Бакс" заслуженно входит в десятку лучших команд по количеству реализованных трехочковых. Это позволяет им занимать третье место в таблице на текущий момент, уступая лишь "Чикаго Буллз" и "Майами Хит".

8. Кливленд Кавальерс

После того как несколько недель назад "Кавальерс" занимали второе место в таблице, они умудрились проиграть "Пистонс" и "Рокетс". Однако у "Кавальерс" самый простой оставшийся график среди лучших команд на Востоке, что позволит им выровнять ситуацию.

9. Денвер Наггетс

"Наггетс" бывало выиграли пять игр подряд, и потому команда входит в десятку лучших по эффективности атаки. Это позволяет им укрепить позиции среди шести лучших команд на Западе.

10. Даллас Маверикс

"Мавс" по-прежнему занимают первое место в лиге по обороне, а две игры между двумя поражениями — эффективные победы над "Блэйзерс" и "Пэйсерс" — вытеснили их из десятки худших по атакующей эффективности.