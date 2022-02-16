Почему шины L-COMFORT 68 называют лучшими в своем классе

16 февраля 2022, 17:45

Автомобильные шины L-COMFORT 68 от компании Grenlander (Китай) – износостойкая и производительная летняя резина, доступная по цене каждому. Покрышки характеризуются улучшенными эксплуатационными свойствами, подходят для применения как в городском цикле, так и в условиях легкого бездорожья. Благодаря инновационному составу материала, который отличается содержанием высокого процента силики, резина хорошо поглощает вибрации, уверенно маневрируя по неровной дороге и брусчатке.

Автомобильные шины L-COMFORT 68 https://shyp-shyna.com.ua/ru/catalogs/tyres/model-grenlander-l_comfort_68/ – удачный выбор для отечественных дорог. Резина хорошо адаптируется к неровностям асфальта, легко преодолевает любые препятствия: ямы, выбоины. Даже наезд на бордюр не представляет опасности для покрышки, так как колеса характеризуются значительным запасом прочности на разрыв и не деформируются в условиях высоких нагрузок.

Основные преимущества авторезины:

улучшенная формула. Резина устойчива к высоким температурам, уверенно маневрирует по раскаленному асфальту. Материал не деформируется, сохраняет свою жесткость в летний зной, что является гарантией комфортного и безопасного вождения;

оптимизированный рисунок протектора. Модель L-COMFORT 68 – высокопроизводительные шины, рассчитанные на эксплуатацию в сложных условиях. Производитель выпускает покрышки с индексом скорости V и H. Это означает, что шина сохраняет устойчивость на дороге при движении автомобиля с максимальной скоростью до 240 км/час. Увеличенное пятно контакта – залог надежного сцепления с дорогой в любых условиях. Давление распределяется равномерно во всех зонах, что обеспечивает равномерный износ резины;

усиленная конструкция. Шины характеризуются многослойной структурой, хорошо противостоят порезам, проколам и другим воздействиям;

улучшенная система водоотвода. Поверхность покрышки включает четыре окружных глубоких канала и густую сеть поперечных прорезей. Система водоотвода эффективно справляется с возложенной на нее задачей: быстро очищает пятно контакта, за счет чего обеспечивается надежное сцепление как с сухой, так и мокрой трассой, исключается риск аквапланирования.

Автошины L-COMFORT 68 производятся в соответствии с требованиями международных стандартов качества, что подтверждается сертификатом.

Автомобильные шины L-COMFORT 68 от компании Grenlander предназначены для комплектации машин с посадочным диаметром колеса 14, 15, 16 и 17 дюймов. Большой ассортимент типоразмеров позволяет подобрать оптимальный вариант практически для любой марки транспортного средства.

Рекомендации специалистов:

1. Сразу менять 4 покрышки, а не комбинировать колеса разных производителей. Это гарантия комфортного и безопасного вождения.2. Устанавливать на автомобиль шины того типоразмера, который рекомендован производителем транспортного средства. Нарушение этих норм (например, применение больших колес) влечет за собой отрицательные последствия: снижение динамических свойств и управляемости машины, ускорение износа элементов подвески и т. д.

Кроме того, важно регулярно проверять уровень износа протектора. Ездить на "лысых" колесах опасно: ухудшается сцепление с дорогой, возрастает риск аквапланирования при эксплуатации авто в дождливую погоду.