Советник мэра Мариуполя: "В городе погибли 20 тысяч гражданских"

17 марта 2022, 14:15

"Еще четыре дня назад мы говорили об "оптимистичном" сценарии – порядка 10 тысяч жертв на сейчас.

Но с увеличенной интенсивностью и с той жестокостью, которая возросла в разы, мы можем говорить о том, что если сейчас завершится блокада и мы сможем приступить хотя бы к поиску этих людей, то уже на сейчас количество жертв будет приближаться к 20 тысячам.



Хоронят кто где кого – во дворах, на улицах. Из-за интенсивности обстрелов люди не могут выйти на улицу даже похоронить близких. Муниципальные службы не работают, кладбище – на территории, которая контролируется российской армией. Смерть – она везде, ее видно"