Збройні сили України за понад 23 дні війни знищили близько 14 400 російських військовослужбовців. 72 реактивних системи залпового вогню, 44 засоби протиповітряної оборони, під сотню літаків і понад сотню гелікоптерів.
Підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 19 березня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 14 400 осіб,
- танків ‒ 466 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
- систем – 213 од,
- РСЗВ ‒ 72 од,
- засоби ППО ‒ 44 од,
- літаків ‒ 95 од,
- гелікоптерів – 115 од,
- автомобільної техніки ‒ 914 од,
- кораблів та катерів ‒ 3 од,
- цистерн з ПММ ‒ 60 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 17 од..
- спеціальної техніки ‒ 11 од.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 14:45
Росія втратила 210 літаків і гелікоптерів
- Безопасность | Сегодня, 14:15
Оперативна інформація станом на 19.03.2022 щодо російського вторгнення
- Технологии | Сегодня, 13:45
Bosch останавливает производство на своих заводах в России
- Технологии | Сегодня, 13:15
Генсек ООН опасается "урагана голода" в мире из-за войны в Украине
- Технологии | Сегодня, 12:45
Словакия получит Patriot, а Украина ПВО С-300
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Арена Львов становится убежищем для переселенцев
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России - Politico
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Жителя Краснодара задержали за плевок в плакат с буквой Z
- Безопасность | Сегодня, 10:45
ВСУ отбросили российских оккупантов на 70 километров от Киева на правом берегу
Последние материалы
- Интервью | Сегодня, 19:15
Александр Купцикевич, FxPro: "Откат BTC до $20 тыс. к концу года"!
- Аналитика | Сегодня, 11:55
Самое интересное за неделю. Выпуск 6 (2022) - война РФ против Украины и фигурки коктейлей "Молотова" от LEGO
- Фотогалереи | Сегодня, 10:52
Так собирали массовку на сегодняшний концерт в Москве
- Фотогалереи | 13 марта, 13:15
ВСУ уничтожили очередную колону танков РФ
- Фотогалереи | 10 марта, 18:13
Разгром российской колонны снабжения в Сумской области
- Фотогалереи | 10 марта, 16:46
Российские фугасные и кассетные бомбы в жилых дворах Николаева
- Фотогалереи | 10 марта, 16:24
Харьковская область вновь под обстрелом оккупантов - последствия
- Фотогалереи | 10 марта, 16:09
Фонд "Повернись живим" передав Збройним силам 1500 квадрокоптерів
- Аналитика | 21 февраля, 15:07
Самое интересное за неделю. Выпуск 5 (2022) - прорывные технологии OPPO на MWC 2022
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Bosch останавливает производство на своих заводах в России 5.00
- Связь | Позавчера, 14:45
Принята резолюция с призывом к ООН закрыть небо над Украиной 5.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Росія втратила 210 літаків і гелікоптерів 5.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Словакия получит Patriot, а Украина ПВО С-300 5.00
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Арена Львов становится убежищем для переселенцев 5.00
- Бизнес | Позавчера, 15:45
Апелляционный суд РФ отменил решение о запрете Samsung продавать в России 5.00
- Бизнес | Позавчера, 13:45
Пентагон: С начала вторжения Россия выпустила более 900 ракет по Украине 5.00
- Бизнес | Позавчера, 13:15
LEGO продает фигурки Зеленского и коктейлей "Молотова" (ФОТО) 5.00
- Интернет | Позавчера, 12:45
Slack начал ограничивать доступ пользователей из россии к их аккаунтам 5.00