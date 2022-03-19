19 марта 2022, 14:45

Росія втратила 210 літаків і гелікоптерів

Збройні сили України за понад 23 дні війни знищили близько 14 400 російських військовослужбовців. 72 реактивних системи залпового вогню, 44 засоби протиповітряної оборони, під сотню літаків і понад сотню гелікоптерів.



Підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 19 березня орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 14 400 осіб,

- танків ‒ 466 од,

- бойових броньованих машин ‒ 1470 од,

- систем – 213 од,

- РСЗВ ‒ 72 од,

- засоби ППО ‒ 44 од,

- літаків ‒ 95 од,

- гелікоптерів – 115 од,

- автомобільної техніки ‒ 914 од,

- кораблів та катерів ‒ 3 од,

- цистерн з ПММ ‒ 60 од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 17 од..

- спеціальної техніки ‒ 11 од.

