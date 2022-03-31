Путин создал "глобальный продовольственный кризис" войной в Украине

31 марта 2022, 9:15

РФ разбомбила как минимум 3 корабля, перевозивших товары в Черном море. Еще блокирует доступ к портам Украины, лишая страну возможности экспортировать зерно.

Кроме того, в планах оккупантов сорвать посевную кампанию в Украине, о чем не раз заявлял Генштаб.



Украина и Россия вместе экспортируют больше 25% всей пшеницы в мире, являющейся ключевым товаром продовольственной безопасности на Земле. Сейчас экспорта из Украины нет, а экспорт из России почти прекратился из-за проблем со SWIFT и логистических рисков, говорят эксперты.

По прогнозам ООН, 13,1 миллиона человек во всем мире будут голодать в следующем сезоне при худшем сценарии в Украине - если война затянется.

