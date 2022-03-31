В России узаконили "пиратство" технологий

Власти россии назвали этот процесс "параллельный импорт". Теперь в страну разрешено ввозить технологии без разрешения правообладателя.
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