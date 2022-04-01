NVIDIA представляет Grace CPU Superchip

1 апреля 2022, 15:15

144 высокопроизводительных ядра и пропускная способность памяти в 1 ТБ/с; вдвое производительнее и энергоэффективнее серверных чипов.

Сегодня NVIDIA анонсировала свой первый дискретный CPU для ЦОД на базе Arm Neoverse, разработанный для инфраструктуры ИИ и высокопроизводительных вычислений и обеспечивающий высочайшую производительность, удвоенную пропускную способность памяти и энергоэффективность по сравнению с ведущими современными серверными чипами.



Суперчип CPU NVIDIA Grace состоит из двух чипов, когерентно соединенных через NVLink-C2C, новый высокоскоростной низколатентный интерфейс между чипами.



Grace CPU Superchip дополняет первый интегрированный модуль CPU-GPU от NVIDIA - Grace Hopper Superchip, анонсированный в прошлом году, который предназначен для масштабных приложений HPC и ИИ в сочетании с GPU на базе архитектуры NVIDIA Hopper. Оба суперчипа имеют одинаковую базовую архитектуру CPU, а также интерфейс NVLink-C2C.