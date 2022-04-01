1 апреля 2022, 13:45

NVIDIA представляет системы DGX H100

В сочетании с новой сетевой технологией NVLink каждый DGX SuperPOD обеспечивает производительность в задачах ИИ в 1 экзафлопс; новый суперкомпьютер NVIDIA Eos может стать самой быстрой системой ИИ в мире



NVIDIA анонсировала систему NVIDIA DGX четвертого поколения - первую в мире платформу искусственного интеллекта, построенную на новых графических процессорах NVIDIA H100 с тензорными ядрами.



Системы DGX H100 позволяют удовлетворять огромные вычислительные потребности больших языковых моделей, рекомендательных систем, исследований в области здравоохранения и климатологии. DGX H100 включает восемь GPU NVIDIA H100, соединенных интерфейсом NVIDIA NVLink® в единый блок, обеспечивая производительность ИИ в 32 петафлопса с точностью FP8, что в 6 раз больше, чем в предыдущем поколении.



Системы DGX H100 являются строительными блоками инфраструктурных платформ искусственного интеллекта NVIDIA DGX POD™ и NVIDIA DGX SuperPOD™ нового поколения. Новейшая архитектура DGX SuperPOD включает новую сетевую технологию NVIDIA NVLink, которая может подключать до 32 узлов с 256 графическими процессорами H100.



С производительностью ИИ в 1 экзафлопс в операциях FP8, что в 6 раз больше, чем у предшественника, DGX SuperPOD нового поколения расширяет границы искусственного интеллекта благодаря способности запускать большие языковые модели с триллионами параметров.

