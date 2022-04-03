Казахстан не признает Крым российским

3 апреля 2022, 11:45

Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает Крым российским и будет придерживаться решений ООН в этих вопросах, заявил первый замруководителя администрации Президента Казахстана Тимур Сулейменов.

Детали:

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против россии со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с россией, беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС.



Россия ввела закон, запрещающий слово «война». Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть.



Конечно, россия хотела, чтобы мы были на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН.