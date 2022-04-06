6 апреля 2022, 14:15

США Switchblade 600 - пробная партия тяжелых дронов-камикадзе приедет в Украину

США в дополнение к тактическому дрону-камикадзе Switchblade 300 поставят Украине пробную партию тяжелых дронов-камикадзе Switchblade 600, которые несут боеголовку типа Javelin.



Девайс может работать в режиме 40 км полета + 20 минут барражирования в поисках добычи или 85 км полета.

