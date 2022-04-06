США в дополнение к тактическому дрону-камикадзе Switchblade 300 поставят Украине пробную партию тяжелых дронов-камикадзе Switchblade 600, которые несут боеголовку типа Javelin.
Девайс может работать в режиме 40 км полета + 20 минут барражирования в поисках добычи или 85 км полета.
Последние новости
- Безопасность | Вчера, 15:15
По данным ООН на 4 апреля Украину покинуло 4,2 миллиона человек
- Технологии | Вчера, 14:15
США Switchblade 600 - пробная партия тяжелых дронов-камикадзе приедет в Украину
- Безопасность | Вчера, 13:45
ВСУ освободили три населенных пункта Херсонской области
- Безопасность | Вчера, 13:15
Литва запретила переводить в страну IT-компании из РФ
- Безопасность | Вчера, 12:15
Оперативная информация от Генштаба ВСУ на 06 апреля
- Бизнес | Вчера, 11:45
Intel приостанавливает работу в РФ
- Технологии | Вчера, 11:15
В Буче, Ирпене и Гостомеле появятся модульные дома из США
- Бизнес | Вчера, 10:45
История жертвы российской Орды из Бучи
- Безопасность | Вчера, 10:15
Зеленский выступил в ООН
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 15:45
Самое интересное за неделю. Выпуск 8 (2022) - уход Jysk из РФ и запуск NVIDIA Omniverse
- Фотогалереи | Позавчера, 10:47
"Холодный Яр" уничтожил огромное количество вражеской техники
- Фотогалереи | 3 апреля, 21:41
Более 500 единиц техники - потери окупантов за пару дней на Черниговщине
- Фотогалереи | 3 апреля, 21:35
В Сети появились фото разбитой ГСЧС в Гостомеле
- Фотогалереи | 3 апреля, 9:32
На Полтавщине сбили вражеский беспилотник "Орлан-10"
- Фотогалереи | 1 апреля, 8:57
"Подарки от орков" - осторожно мины!
- Фотогалереи | 1 апреля, 8:36
Подгоревшие орки бросили технику под Киевом
- Фотогалереи | 31 марта, 9:36
Окраины освобожденного Тростянца завалены битой техникой оккупантов
- Аналитика | 29 марта, 16:19
Самое интересное за неделю. Выпуск 7 (2022) - Украина продолжает отстаивать независимость с оружием в руках
Популярные новости
- Технологии | 3 апреля, 9:15
Германия одобрила поставку бронетехники Украине, — Welt am Sonntag и Spiegel 5.00
- Безопасность | Вчера, 13:15
Литва запретила переводить в страну IT-компании из РФ 5.00
- Железо | 4 апреля, 10:15
Захвачена российская портативная система спутниковой связи "Аурига-1. 2В" 5.00
- Бизнес | Позавчера, 13:15
Россия убивает журналистов 5.00
- Безопасность | 3 апреля, 10:15
Anonymous взломали сервера Русской православной церкви 5.00
- Безопасность | 3 апреля, 9:45
ПВО сбила ракеты в Одесской области 5.00
- Безопасность | Вчера, 15:15
По данным ООН на 4 апреля Украину покинуло 4,2 миллиона человек 0.00
- Технологии | Вчера, 14:15
США Switchblade 600 - пробная партия тяжелых дронов-камикадзе приедет в Украину 0.00
- Безопасность | Вчера, 13:45
ВСУ освободили три населенных пункта Херсонской области 0.00