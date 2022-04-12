Устройство DeliSofter от Panasonic поможет жевать

12 апреля 2022, 11:45

Необычное устройство DeliSofter, призванное облегчить жизнь всем, кто испытывает проблемы с питанием (а именно с пережевыванием пищи), представила компания Gifmo, дочернее предприятие Panasonic.

Разработчики обещают, что благодаря DeliSofter даже неаппетитная куриная грудка станет мягкой и сочной, как масло.



Спецпитание для пожилых людей в Японии (где сейчас проживает самый высокий в мире процент людей старше 65 лет) уже превратилось в многомиллиардный бизнес. К 2025 году эксперты предрекают ему оборот в 200 миллиардов иен (1,7 миллиарда долларов). И высокотехнологичные компании не могут игнорировать этот рынок, разрабатывая всевозможные гаджеты, возвращающие людям радость от приема пищи.



И хотя DeliSofter больше похоже на мультиварку, чем на специального «жевательного робота», свою задачу он выполняет невероятно эффективно. Секрет в особом принципе приготовления продуктов. Сначала они рассекаются мельчайшими лезвиями, а затем готовятся при очень высоком давлении и температуре +120С. В результате продукты сохраняют все вкусовые качества и текстуру, при этом их легко можно глотать, практически не пережевывая. Например, жареная курица становится настолько мягкой, что ее можно «нарезать» с помощью хрупких картофельных чипсов.



«Самое лучшее в этом устройстве – работа одним нажатием кнопки. Нашим поварам нравится, что больше не нужно измельчать красиво приготовленные продукты, а наши клиенты довольны тем, что теперь их еда выглядит по-настоящему аппетитной», - рассказывает Такахиро Кояма, менеджер пансионата для пожилых в Осаке, Япония.



Устройство уже поступило в продажу по цене 410 долларов. В ближайшие годы компания Gifmo рассчитывает продать десятки тысяч гаджетов DeliSofter.



Однако путь устройства на рынок был непростым. Его изобрели две сотрудницы Panasonic – Мегуми Огава и Токие Мизуно. Обе они были движимы заботой о родственниках, испытывавших проблемы с питанием. Концепт был впервые представлен на конференции SXSW в США в 2017 году, но позже проект решили заморозить.



Не желая отказываться от своей идеи, Огава и Мизуно превратили ее в добровольный проект. Для создания Gifmo они обратились к BeeEdge, платформе финансирования стартапов, возглавляемой Scrum Ventures при участии INCJ и Panasonic. Позже к проекту присоединился их коллега Масару Моризане, ныне главный исполнительный директор Gifmo. До Panasonic он работал в Corning Inc. и Sony, где отвечал за массовое производство игровой консоли PlayStation 3.



«Так же как стиральные машины когда-то освободили женщин от бытовой рутины, позволив им вести более активную социальную жизнь, так и мы не остановимся, пока не высвободим людей от тяжести сестринской работы», - говорит Токие Мизуно.



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=KMaI4_W2yec