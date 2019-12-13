LG представила функцию Air FRY и технологию Knock-ON InstaView дя духовок

13 декабря 2019, 16:00

Компания LG Electronics (LG) дает возможность получать еще больше удовольствия от приготовления пищи дома с новой линейкой LG InstaView ThinQ с функцией Air Fry.

Комплексное решение для кухни сочетает функцию приготовления с помощью горячего воздуха и технологию InstaView от LG с интеллектуальным сервисным обслуживанием и программами автоприготовления. Это вдохновит пользователей на создание питательных блюд с комфортом в собственных домах.



В новую линейку 2020 LG InstaView ThinQ добавлена ​​новая функция Air Fry, которая позволит пользователям готовить изысканные и полезные блюда в духовке. Духовой шкаф объемом 178 л лишает клиентов необходимости загромождать кухню дополнительной техникой и помогает готовить более здоровую пищу со значительно меньшим количеством масла по сравнению с традиционной жаркой во фритюре. Технология True Convection от LG обеспечивает циркуляцию горячего воздуха с высокой скоростью, что позволяет получить хрустящую корочку, сочную середину и равномерное приготовление. Требуется меньше времени по сравнению с обычными духовками, чтобы блюдо прошло путь от холодильника к столу, поскольку не нужно разогревать духовку.



Технология InstaView включает свет внутри духовки, если дважды постучать по стеклянной панели. Чтобы контролировать внешний вид блюда во время приготовления, не нужно открывать дверцу духовки или искать кнопку включения света. А технологии EasyClean и Self Clean помогут поддерживать духовку в чистоте для максимальной эффективности при каждом использовании. EasyClean устраняет небольшие остатки пищи без химических чистящих средств, при помощи пара, всего за 10 минут. А функция Self Clean удаляет сложные загрязнения с внутренних поверхностей духового шкафа при высокой температуре.



Усовершенствованная линейка работает с приложением LG ThinQ. Благодаря этому пользователи могут готовить дома, как профессионалы, имея доступ к тысячи рецептов от платформ-партнеров в сфере умного дома, в частности: SideChef, Innit и Tovala. Благодаря пошаговым инструкциям, которые духовой шкаф получает со смартфона, режим приготовления и температура устанавливается автоматически, и блюда каждый раз выходят идеальными.



Новая линейка поддерживает сервисное решение LG на основе искусственного интеллекта - превентивный сервис Proactive Customer Care, информирующий пользователей о потенциальных проблемах и обеспечивает персонализированную поддержку. А подключив LG InstaView ThinQ к помощнику Google и умных колонок Amazon Alexa, можно управлять и контролировать ее работу с любой комнаты дома.



«Основная концепция новой линейки LG InstaView ThinQ с функцией Air Fry - более здоровые блюда и больше удобства, - говорит Сонг Дахюн (Song Dae-hyun), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. - Меньше времени на приготовление пищи и уборку означает меньше времени, проведенного на кухне, и больше - для семьи и отдыха. Именно так мы понимаем инновации для лучшей жизни».