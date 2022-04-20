Китай в обход РФ запустил новый железнодорожный маршрут - пишет Railway Supply.
В частности, поезд будет ехать через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и доберется до немецкого города Мангейм.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 12:45
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків з та до Чернігова онлайн
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Росія може гатити по інфраструктурі Чернігівської та Сумської областей
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Джонсон еще "подкинет" артиллерии
- Бизнес | Сегодня, 11:15
General Motors уходит из России
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Наступление РФ на востоке Украины может продлиться пару месяцев
- Связь | Сегодня, 10:15
Китай в обход РФ запустил новый железнодорожный маршрут
- Связь | Сегодня, 9:45
Starlink откроет представительство в Украине
- Интернет | Сегодня, 9:15
Марки "Русский военный корабль" продают на eBay по $1000
- Связь | Вчера, 11:45
Київстар скасовує тарифікацію інтернету в застосунках для навчання та роботи
Последние материалы
- Фотогалереи | Вчера, 9:35
Появились первые фото тонущего крейсера "Москва"
- Аналитика | Позавчера, 0:30
Самое интересное за неделю. Выпуск 9-10 (2022) - Польша готовится к войне с РФ, а ВСУ потопили "Москву"
- Фотогалереи | 17 апреля, 18:56
Остатки 90-й танковой дивизии в Крутовской ОТГ в Черниговской области
- Фотогалереи | 17 апреля, 18:50
Разрушенные украинские города показали со спутника
- Фотогалереи | 12 апреля, 7:58
Как действовать, если враг применяет химическое оружие
- Аналитика | 6 апреля, 15:45
Самое интересное за неделю. Выпуск 8 (2022) - уход Jysk из РФ и запуск NVIDIA Omniverse
- Фотогалереи | 5 апреля, 10:47
"Холодный Яр" уничтожил огромное количество вражеской техники
- Фотогалереи | 3 апреля, 21:41
Более 500 единиц техники - потери окупантов за пару дней на Черниговщине
- Фотогалереи | 3 апреля, 21:35
В Сети появились фото разбитой ГСЧС в Гостомеле
Популярные новости
- Интернет | Вчера, 9:45
Google прекратил скрывать российские секретные объекты на своих картах 5.00
- Интернет | 17 апреля, 16:50
АШАН Україна відновив популярну онлайн-послугу у партнерстві з Новою Поштою 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 14:45
Беспроводная игровая мышь ОКЛИК GMNG 980GMW 5.00
- Интернет | Позавчера, 13:45
Права и техпаспорт снова доступны в Дії 5.00
- Интернет | Сегодня, 12:45
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків з та до Чернігова онлайн 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Росія може гатити по інфраструктурі Чернігівської та Сумської областей 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Джонсон еще "подкинет" артиллерии 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
General Motors уходит из России 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Наступление РФ на востоке Украины может продлиться пару месяцев 0.00