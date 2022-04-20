20 апреля 2022, 10:15

Китай в обход РФ запустил новый железнодорожный маршрут

Китай в обход РФ запустил новый железнодорожный маршрут - пишет Railway Supply.



В частности, поезд будет ехать через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и доберется до немецкого города Мангейм.

