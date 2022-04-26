Играть в тетрис онлайн как в 90-е

26 апреля 2022, 0:44

В 80 и 90 годах прошлого века внимание детворы занимал тетрис. Увлекательная игра изначально распространялась на 5,25-дюймовых дискетах методом копирования у друзей.

Затем стали появляться портативные гаджеты Game Boy, к которым прилагалась игра. Среди подрастающего поколения они были предметом зависти тем, кому посчастливилось стать владельцем устройства.

Забава, в которой нужно распределять разные фигурки так, чтобы они сложились в ровный уровень, молниеносно стала популярной. Сыграть в неё хотел каждый ребёнок. Приобретение мобильного игрового устройства по степени значимости события без преувеличения можно приравнять к сегодняшней покупке яблочного смартфона.

Возможно, читая эту статью, вы захотели поностальгировать, вспомнить прежнюю атмосферу игры. Даже если вы планируете впервые протестировать увлекательную программу, поверьте, это будет незабываемо. И для такого досуга вам даже не потребуется Game Boy. Играйте в тетрис онлайн и постарайтесь не проиграть.



Суть и особенности игры

Чтобы сыграть в тетрис, сегодня вам не нужно обмениваться программой с приятелем, нужен просто ваш ПК, смартфон или планшет, имеющие доступ в интернет.

Вы заходите на сайт, где размещено множество аналогичных игр, выбираете тетрис, который нравится по визуалу или правилам и наслаждаетесь геймплеем. Классическая версия игры предполагает, что пользователь с полем, на которое сверху вниз опускаются различные блоки. Они могут отличаться:

- цветом;

- конфигурацией;

- формой.

Эти элементы падают в произвольном порядке. Задача игрока — складывать их, перемещая в разные стороны, чтобы не образовывались просветы. Как приблизиться к победе? Нужно собрать ряд, где нет отверстий. За такое достижение присваиваются бонусные очки. Собранный слой исчезнет. Но не время расслабляться: темп игры будет ускоряться, поэтому придётся подключить всю свою сообразительность.

Современный тетрис — ярко и стильно нарисованная игра. Её главное преимущество для игрока — возможность наслаждаться времяпрепровождением во весь экран. У тех же, кто больше привык играть на смартфоне, любимое развлечение всегда под рукой. Его разновидностей сегодня существует огромное множество. Все они — разные интерпретации форм и оттенков кубиков и способа их размещения. Вот самые любопытные:

- Тетрис стакан 3D. Неординарный вариант, где изменён геймплей. Игрок должен располагать фигуры не в плоском поле, а выкладывать их цилиндром. 3D версия — для вас, если не ищете лёгких путей. Пройдите все уровни, чтобы стать настоящим чемпионом.

- Кетрис. Кто же не любит котиков? Перед вами классическая версия тетриса. Если вас устраивают стандартные правила, но хочется созерцать более весёлый визуал, вы знаете что делать.

- Собираем фигуры. Такой вариант тетриса понравится даже малышам. Фигурки причудливые и красочные. Правила прежние, а убедиться в правильности размещения блока можно, посмотрев, открыл ли он глаз.

Пролистайте каталог флеш-игр жанра тетрис и выберите оптимальную версию. Любая из них понравится вам тем, что отвлекает от забот и помогает расслабиться. К тому же в ходе игры будет развиваться логическое мышление, вы научитесь быстро принимать решения. Онлайн-тетрис — зарядка для мозга, за которую не нужно платить.