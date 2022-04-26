Китай не заинтересован в Третьей мировой войне

26 апреля 2022, 13:45

«Надеемся, что все стороны сохранят спокойствие и сдержанность, не допустят эскалации ситуации, как можно скорее достигнут мира и не заставят Европу и мир платить большую цену", – заявил официальный представитель МИД Китая.

"В то же время мы должны также задуматься о том, почему Европа снова оказалась в водовороте геополитических конфликтов спустя более 30 лет после окончания холодной войны, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности и как укрепить систему управления глобальной безопасностью", – добавил он.