17 мая 2022, 11:45

Украина будет чувствовать последствия войны ближайшую сотню лет – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может ощущать последствия войны с россией в течение 100 лет, поскольку многие города оказались завалены неразорвавшимися бомбами.



"Поэтому нам придется вместе работать над восстановлением", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Берлине.



Шольц также напомнил, что в Германии бомбы времен Второй мировой войны находят часто до сих пор.



Вечером в среду немецкий канцлер в очередной раз поговорил по телефону с украинским Президентом Владимиром Зеленским. О темах обсуждения Президент Украины написал в Twitter.

