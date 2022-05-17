Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может ощущать последствия войны с россией в течение 100 лет, поскольку многие города оказались завалены неразорвавшимися бомбами.
"Поэтому нам придется вместе работать над восстановлением", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Берлине.
Шольц также напомнил, что в Германии бомбы времен Второй мировой войны находят часто до сих пор.
Вечером в среду немецкий канцлер в очередной раз поговорил по телефону с украинским Президентом Владимиром Зеленским. О темах обсуждения Президент Украины написал в Twitter.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 14:15
В Латвии заблокируют "Вконтакте" и "Одноклассники"
- Технологии | Сегодня, 13:45
В Буче в фортепиано 10-летней девочки нашли гранату
- Безопасность | Сегодня, 13:15
"Поражение РФ — это лишь вопрос времени", — экс-посол Китая
- Бизнес | Сегодня, 12:45
В Луганской области все АЗС уничтожены
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Роскосмос" пытается обойти международные санкции через "Газпробманк"
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Украина будет чувствовать последствия войны ближайшую сотню лет – Шольц
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Російська реактивна артилерія навмисно знищувала багатоповерхівки у Харкові
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Укрпошта розпочинає народне голосування за визначення тематики наступної марки
- Связь | Сегодня, 10:15
Результати Vodafone у 1 кварталі 2022 року: вплив війни
Последние материалы
- Аналитика | 14 мая, 23:52
Самое интересное за неделю. Выпуск 14 (2022) - хакеры пытаются атаковать Starlink, а Ajax открывает завод у Турции
- Фотогалереи | 12 мая, 8:11
Google анонсировала смарт-часы Pixel Watch и смартфон Pixel 6A
- Фотогалереи | 12 мая, 8:08
Google анонсировала беспроводные наушники Pixel Buds Pro с активным шумодавом
- Фотогалереи | 10 мая, 8:35
В Китае небо кроваво-красного цвета
- Аналитика | 9 мая, 10:01
Самое интересное за неделю. Выпуск 13 (2022) - США не верят в угрозу применения путиным ядерного оружия
- Фотогалереи | 9 мая, 8:18
Гаубицы M777 и бронетранспортеры Bushmaster уже в Украине
- Фотогалереи | 9 мая, 8:16
2С1 "Гвоздика" "отрабатывает" харьковское направление
- Обзоры | 8 мая, 23:14
MikroTik hAP ac3 LTE6 kit (RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6): "от кабеля и SIM-карты"!
- Аналитика | 6 мая, 16:38
Самое интересное за неделю. Выпуск 12 (2022) - высокоточные гаубицы из Швеции и коммутатор Teltonika с 8 Gigabit
Популярные новости
- Технологии | 14 мая, 0:10
Ajax Systems відкриває завод у Туреччині 5.00
- Железо | Вчера, 23:06
Некерований комутатор Linksys LGS116P 5.00
- Железо | Вчера, 22:28
CNET рекомендує Linksys Hydra Pro 6E 5.00
- Железо | Вчера, 22:13
Першочергові налаштування MIKROTIK з нуля - які вони 5.00
- Бизнес | Вчера, 14:15
Великобритания поможет Украине в подготовке к Евровидению в 2023 году 5.00
- Железо | 13 мая, 22:58
Як встановити трекер Teltonika - докладне відео 5.00
- Железо | 13 мая, 22:25
Комутатор 100G, рішення для інтернету "останньої милі" та ін. новинки MikroTik 5.00
- Железо | 13 мая, 21:59
Старт продажів нового Linksys EA6350v4 5.00
- Железо | 13 мая, 21:25
Новий Teltonika RUT300 5.00