"Андрей Шевченко стал первым послом платформы UNITED 24", — Зеленский

20 мая 2022, 11:45

«Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая важная миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству», – написал Президент Украины Владимир Зеленский.

Украина запустила единую платформу для сбора средств в помощь государству во время войны. United24 создан как фандрейзинговый ресурс со специальными счетами Национального банка Украины. Следить за использованием пожертвований будет международная аудиторская компания.