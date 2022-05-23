Теперь статус безработного можно оформить и в "Дие"

Услуга доступна для украинцев, потерявших работу во время войны, проживающих на территориях подконтрольных РФ или где ведутся активные боевые действия.
Выплаты по безработице будут поступать на карту "еПоддержка".
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