23 мая 2022, 9:45

Теперь статус безработного можно оформить и в "Дие"

Услуга доступна для украинцев, потерявших работу во время войны, проживающих на территориях подконтрольных РФ или где ведутся активные боевые действия.



Выплаты по безработице будут поступать на карту "еПоддержка".

