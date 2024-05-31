31 мая 2024, 8:15

Украинцев уже 32 млн, из них 9 млн "живут в бедности" — Reuters

Согласно отчету, количество живущих в бедности украинцев увеличилось на 1,8 млн с 2020 года. С начала войны более 20% граждан страны потеряли работу.


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