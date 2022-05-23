Сербия ввела санкции против Беларуси, — N1

Страна, которую Россия считает своим стратегическим партнером, присоединилась к Евросоюзу в вопросе ограничений из-за войны в Украине.
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