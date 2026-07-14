ЕС ввел санкции против VK и разработчика мессенджера MAX

14 июля 2026, 14:15

Евросоюз расширил санкционный список, включив в него российский холдинг VK, разработчика мессенджера MAX - компанию «Коммуникационная платформа», а также гендиректора компании Багудину.

Решение вступило в силу 13 июля.В Совете ЕС заявили, что санкции введены в рамках режима, связанного с ситуацией с правами человека в России. В обосновании отмечается, что приложение MAX может предоставлять доступ к данным пользователей, а его развитие сопровождалось усилением ограничений в отношении других цифровых сервисов. Санкции предусматривают замораживание активов компаний на территории Евросоюза, а для физических лиц - запрет на въезд в страны ЕС.