Зачем нужны 3 камеры в смартфоне

26 мая 2022, 17:45

Преимущества съемки с помощью телефона проявились не так давно. С тех пор производители начали усовершенствовать эту возможность, в результате количество объективов увеличилось, а их функции расширились. В Днепре популярны смартфоны с тремя камерами, так как при средней цене позволяют делать качественные снимки. Зачем нужна такая конструкция и в каких моделях установлена ― узнаете из статьи. Рассмотреть варианты камерофонов можно на сайте Алло в Днепре.

Каждый установленный в телефон объектив выполняет свою функцию. Большая часть производителей использует такую комбинацию камер:

1. Широкоугольная ― основная, для съемки пейзажей, групп людей. Благодаря способности пропускать много света и большой глубине резкости все, что попадает в кадр, остается в фокусе.2. Телеобъектив ― позволяет увеличить определенную область. При наличии специального программного обеспечения возможно сопоставление с другими камерами и плавное масштабирование.3. Сверхширокоугольная ― благодаря короткому фокусному расстоянию позволяет охватить большой угол обзора, не отходя далеко.

Иногда какую-то из них заменяют на черно-белый датчик для съемки в условиях слабого освещения. В комбинации с изображением, полученным с цветного преобразователя, добиваются лучшей резкости. Датчик глубины способен разделить фон и задний план, размыть его.

В фотоаппаратах есть объектив, который может снимать крупный план или широкий угол обзора, изменяя фокусное расстояние. Внутри него находятся подвижные стеклянные элементы. Благодаря им можно увеличивать или уменьшать масштаб. Перемещаясь, элементы сужают или расширяют кадр.

Однако толщина фотоаппарата намного больше, чем у смартфона. Чтобы сохранить элегантный тонкий дизайн, избавить телефон от торчащего объектива, камеры не содержат подвижных стеклянных элементов, их зафиксировали. Увеличить или уменьшить масштаб в такой оптической системе невозможно. Поэтому снимают одновременно 3 камеры, а программное обеспечение комбинирует их и выдает кадр.

Кроме того, крупные объективы фотоаппаратов отличаются большими сенсорами с пикселями значительного размера. Поэтому они выдают качественные фото в условиях плохого освещения. Размер оптической системы в смартфоне ограничен, пиксели в них маленькие, для четкости требуется несколько датчиков.

Если хотите купить смартфон в Днепре с тремя камерами, выбирайте среди таких брендов:

iPhone 12, 13;

Samsung Galaxy S20 FE, S21, S22, Fold 2 и 3, A03s, M52;

Xiaomi 11, 12X, Mi 11, Redmi Note 9C и 10;

Alcatel 1S, 1SE;

Sony Xperia;

Google Pixel 6 PRO;

Motorola Edge 20 и Pro, G60, G100, G200 и др.

Возможность делать красивые снимки ― одно из главных преимуществ смартфона, но для обработки изображений с трех камер требуется большая вычислительная мощность процессора. Поэтому перед покупкой учтите характеристики чипа и наслаждайтесь четкостью фото.