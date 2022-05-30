"Антипутинский саммит" в Литве: первые новости

30 мая 2022, 13:45

В Литве состоялась закрытая встреча: обсуждали сценарии, при которых Путин может потерять власть из-за войны в Украине, — Bild.

Собрание, по информации журналистов, посетили более 70 гостей, среди которых — бывшие ведущие политики, эксперты, журналисты и правозащитники, в том числе россияне, давно живущие за рубежом.Организатором конференции выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.Обсудили три возможных сценария:1. "РФ станет большой Украиной": трещины в режиме приведут к концу нынешнего режима, в стране состоятся демократические выборы и рф будет развиваться по украинскому сценарию.2. Путина сбрасывают его генералы в армии и спецслужбах, а на смену приходит новый, менее воинственный режим.3. "Восстание снизу": "массы" восстанут против режима страха, возникнут условия, подобные войне, начнутся уличные бои во всех городах, а рф распадется на маленькие республики.