Mesh-точка доступу MikroTik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD)

31 мая 2022, 14:15

Audience – це тридіапазонна (один 2,4 ГГц та дві 5 ГГц) домашня точка доступу з підтримкою LTE та технологією безшовної системи.

Якщо вам потрібен Wi-Fi у великій будівлі з різноманітними перешкодами, додайте більше пристроїв Audience у вашу мережу - одним натисканням кнопки вони синхронізуватимуться без перешкод і створять єдину мережу Wi-Fi, яка охопить все приміщення.

У деяких випадках один блок Audience може замінити кілька інших маршрутизаторів – на тестах він покривав 1858 м².

Налаштування Wi-Fi маршрутизатора Audience відбувається за допомогою мобільного додатка MikroTik. Є варіант для Android та iOS. Програма сама приєднається до роутера і запропонує крок з кроком його налаштувати.

Швидкість з'єднання 1733 Мбіт/секТип антени - внутрішняПідтримка роботи у двох діапазонах ТакІнтерфейс підключення до локальної мережі/комп'ютера

Gigabit Ethernet

Кількість портів LAN (RJ-45) 2 шт.

Інтерфейс підключення до інтернету (WAN) Ethernet

Режим мосту Так

DC jack 12 - 57 V, 802.3af/at 24 - 57 V

Об'єм оперативної пам'яті 256 Мб

Кількість ядер процесора 4

Підтримка MIMO 2.4 GHz, 5 GHz – 2х2, 5 GHz – 4x4

Вихідна потужність 2.4 GHz – 29 dBm, 5 GHz – 28 dBm, 5 GHz MU-MIMO – 32 dBm

Посилення антени 2.4 GHz – 3.5 dBi, 5 GHz – 4.5 dBi

Стандарт з'єднання 802.11 b/g/n, 802.11 a/n/ac, 802.11ac MU-MIMO

Розміри - 251x129x39 мм



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