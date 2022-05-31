Mesh-точка доступу MikroTik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD)

Audience – це тридіапазонна (один 2,4 ГГц та дві 5 ГГц) домашня точка доступу з підтримкою LTE та технологією безшовної системи.
Якщо вам потрібен Wi-Fi у великій будівлі з різноманітними перешкодами, додайте більше пристроїв Audience у вашу мережу - одним натисканням кнопки вони синхронізуватимуться без перешкод і створять єдину мережу Wi-Fi, яка охопить все приміщення.
У деяких випадках один блок Audience може замінити кілька інших маршрутизаторів – на тестах він покривав 1858 м².
Налаштування Wi-Fi маршрутизатора Audience відбувається за допомогою мобільного додатка MikroTik. Є варіант для Android та iOS. Програма сама приєднається до роутера і запропонує крок з кроком його налаштувати.
Швидкість з'єднання 1733 Мбіт/сек
Тип антени - внутрішня
Підтримка роботи у двох діапазонах Так
Інтерфейс підключення до локальної мережі/комп'ютера
Gigabit Ethernet
Кількість портів LAN (RJ-45) 2 шт.
Інтерфейс підключення до інтернету (WAN) Ethernet
Режим мосту Так
DC jack 12 - 57 V, 802.3af/at 24 - 57 V
Об'єм оперативної пам'яті 256 Мб
Кількість ядер процесора 4
Підтримка MIMO 2.4 GHz, 5 GHz – 2х2, 5 GHz – 4x4
Вихідна потужність 2.4 GHz – 29 dBm, 5 GHz – 28 dBm, 5 GHz MU-MIMO – 32 dBm
Посилення антени 2.4 GHz – 3.5 dBi, 5 GHz – 4.5 dBi
Стандарт з'єднання 802.11 b/g/n, 802.11 a/n/ac, 802.11ac MU-MIMO
Розміри - 251x129x39 мм
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