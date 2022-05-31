Ubiquiti обновила UniFi Network 7.0: новые настройки и упрощенный интерфейс

31 мая 2022, 20:42

Комплексная настройка сети всегда была ключевым в приложении UniFi Network и руководящим принципом для разработчиков компании, которые неустанно работают над его усовершенствованием.

Однако обеспечение такой огромной степени пользовательского контроля иногда может усложнить наше стремление упростить ИТ для каждого типа пользователей. Мы хотим, чтобы наши настройки предоставляли множество вариантов, а также были простыми в навигации и понимании. В противном случае оптимизация сети возможна только для наиболее технически подкованных.

UniFi Network 7.0 решает эту проблему, предоставляя более интуитивно организованную панель инструментов и улучшенную поисковую систему, которая упрощает поиск точных настроек, необходимых для поддержки вашего уникального развертывания. Разработчик также расширил параметры автоматизации для многих настроек, чтобы новые пользователи UniFi, впервые настраивающие свои системы, могли работать по принципу plug-and-play.

Сделать настройку сети более доступной — главная задача в релизе 7.0, но давние пользователи могут быть уверены, что расширенные настройки останутся такими же надежными, как и прежде.

Короче говоря, UniFi Network 7.0 позволяет сделать настройки вашей сети такими же уникальными, как и ваше развертывание, с точки зрения функциональности, навигации и даже эстетики благодаря внедрению облегченного режима и других улучшений панели управления. Мы могли бы осветить гораздо больше, но ни одно краткое изложение не сравнится с тем, чтобы увидеть эти улучшения самостоятельно.

Однако, если вы хотите начать с обзора исправлений ошибок, известных проблем, сведений об установке для конкретной ОС или ссылок для скачивания, вы можете найти их все на форуме сообщества Ubiquiti. После того, как вы обновитесь до версии 7.0, и у вас будет время изучить ее, мы также будем рады узнать о вашем опыте на форуме!

Этот выпуск знаменует собой огромный прогресс UniFi, делая управление сетью более глубоким и доступным, но наша работа продолжается.