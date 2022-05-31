WiFiman от Ubiquiti получил расширенные функции отслеживания сигналов

31 мая 2022, 21:38

С мобильным устройством Android (версия не ниже 9.0) вы можете использовать Signal Mapper для создания динамической визуализации силы вашего сигнала WiFi, когда вы перемещаетесь по дому, офису или объекту.

Этот инструмент позволит точно определить области, в которых происходят колебания качества обслуживания, и поможет вам определить наилучший способ изменить положение ваших точек доступа, чтобы улучшить качество сигнала в определенных областях.

Если вы предпочитаете расширить свою беспроводную сеть с помощью дополнительного оборудования, мы рекомендуем добавить точку доступа с более мощной антенной или несколько удлинителей к вашей текущей настройке. Если у вас есть Dream Machine или Dream Machine Pro, Signal Mapper также может создавать карты на основе потока трафика между вашим телефоном и консолью.

WiFiman уже предлагает обширный набор средств сетевой аналитики, включая подробное клиентское подключение и информацию о стандартах WiFi, но в этой последней версии вы сможете углубиться еще глубже! Теперь вы можете мгновенно получить доступ к ключевым сведениям о сети, таким как максимальная скорость устройства, информация MIMO, использование каналов и многое другое!