Uber запускає Uber Aid Shuttle у Львові

3 июня 2022, 11:15

Uber запускає сервіс Uber Aid Shuttle у Львові, щоб й надалі допомагати покривати необхідні транспортні потреби від Львова до прикордонного переходу Шегині та допомогти місцевим громадам впоратися з нестачею палива.

Послуга Uber Aid Shuttle доступна за маршрутом Львів – Шегині – Львів. З Uber Aid Shuttle користувачі можуть зручно та безкоштовно забронювати до 4 місць у комфортабельному автобусі між Львівським Приміським вокзалом та прикордонним переходом Шегині й у зворотному напрямку через додаток Uber.



«Uber продовжує підтримувати українські громади, у зв'язку з нестачею палива, тож ми раді повідомити про запуск нової ініціативи Uber Aid Shuttle у Львові. Це тимчасове рішення, яке допоможе людям легше пережити наявну паливну кризу та комфортно повернутися до України», — коментує Івона Крук, представник Uber.



Uber продовжує працювати у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Рівному та Кременчуці.



Крім своєї операційної діяльності, Uber продовжує ініціювати різноманітні соціальні проєкти у співпраці з НУО, волонтерськими центрами та бізнесом для підтримки українців на місцевому та глобальному рівнях. В Україні Uber допомагає дістатися до місць здачі крові донорам платформи DonorUA за допомогою промокодів на безоплатні поїздки. Такі поїздки доступні в усіх містах, де платформа надає свої послуги: у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Луцьку.



У всьому світі Uber вже зібрав 3,5 мільйона доларів за допомогою кнопки Uber Donate в застосунку. Понад 1 мільйон доларів з цих коштів пожертвував сам Uber. У Європі кожен може пожертвувати гроші на підтримку України, скориставшись опцією Uber4Ukraine у застосунку.