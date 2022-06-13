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13 июня 2022, 15:45
США предоставит Украине партию роботов-саперов "TALON"
Наши солдаты уже начали обучение, по обращению с данной вундервафлей.
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