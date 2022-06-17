На Чернігівщині заборонили всі види полювання

Таке розпорядження з’явилося на сайті Чернігівської обласної військової адміністрації.
Згідно з документом, заборонені всі види полювання на території Чернігівської області.
Також нагадуємо, що з 20 квітня продовжує діяти розпорядження про заборону ходити до лісу на період воєнного стану.
Заборона не стосується представників Збройних Сил України, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Нацгвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також працівників комунальних служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спеціалізованих лісогосподарських підприємств.
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