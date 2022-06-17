Украинская армия успешно продвигается к Херсону

17 июня 2022, 12:45

Украинская армия успешно продвигается к оккупированному Херсону - аналитик Sky News Майкл Кларк.

По его словам, украинские воины начинают наступление с целью деоккупации захваченного россиянами Херсона. Силы обороны Украины открыли 80-километровый фронт к северу и северо-востоку от города.



Кларк считает, что борьба "пока развивается в пользу Украины".



Но в сводке Генштаба отдельное внимание обращается на увеличение численности российских войск.



Так, по имеющейся информации, вражеская группировка увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.

