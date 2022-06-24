24 июня 2022, 10:15

Cisco покидает РФ

Американская технологическая компания Cisco решила уйти из России и Беларуси, - Reuters.

Cisco занимается разработкой и продажей сетевого оборудования, это одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий.
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