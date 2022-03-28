28 марта 2022, 15:45

Перечень IT компаний которые покидают рынок России

• Американская компания Grammarly прекратила работу в России и Беларуси - заблокировала доступ пользователям. Это онлайн-сервис, использующий искусственный интеллект для помощи в написании текстов на английском языке.



• Clarivate прекратила деятельность в России и Беларуси. Независимая американская компания, управляющая базами данных, закрывает офис в России. Компания принадлежит информационным системам, в частности, Web of Science, доступ к которой ранее был ограничен для пользователей из России и Беларуси.



• Невероятная поддержка EpicGames. Американская компания, занимающаяся разработкой видеоигр, собрала на помощь Украине более 50 миллионов долларов. И продолжает собирать еще.



• Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom объявила, что прекратит разработку программного обеспечения в России. В результате чего больше не будет на рынке России.



• Японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в российский рынок.



• Weatherford International приостановила поставки и сразу же остановила какие-либо новые инвестиции или внедрение новых технологий в России.

