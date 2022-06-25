Платформа DealOk предлагает консультации онлайн

25 июня 2022, 13:15

DealOk — новая мультиязычная и разнопрофильная платформа, где объединены профессионалы с разных уголков мира для одной общей цели – предоставлять фриланс услуги. Платформа объединяет заказчиков и исполнителей в одном месте. Здесь предоставляются услуги более 200 юристов, нотариусов, адвокатов и бухгалтеров.

На платформе DealOk можно задать вопрос адвокату онлайн и выбрать для решения своей проблемы следующих специалистов:

адвоката,

юриста,

нотариуса,

бухгалтера.

Для того чтобы вам ответил зарегистрированный на платформе специалист, необходимо создать заявку, с кратким описанием вопроса, который необходимо решить. Укажите цену и срок выполнения, которые соответствуют Вашим потребностям и возможностям. Также учитывайте возможные корректировки указанных значений. Специалисты, зарегистрированные на платформе, в свою очередь отреагируют на заявку, отправив запрос на принятие заявки.

Также можно выбрать специалиста из каталога на сайте, который предложит наиболее подходящие условия сотрудничества. В дальнейшем, при общении с ним, Вы можете узнать и уточнить дополнительные нюансы в решении Вашего вопроса. Обратите внимание, что общение со специалистом может проходить как дистанционно, на платформе, так и при личной встрече - при необходимости.

Для решения Вашего вопроса необходимо предоставить специалисту материалы по запросу, после чего Вы сможете получить всестороннюю помощь и поддержку. После решения вопроса необходимо произвести оплату согласованной суммы. И напоследок можно оценить сотрудничество, чтобы другие пользователи могли ориентироваться по качеству оказываемых услуг специалистами на платформе.

Какие можно получить консультации?

Вы можете найти адвоката, который решит вопрос, если Вам нужна консультация по разводу, алиментам и разделу имущества. Также специалист поможет, если нужно составить иск, жалобу, представить Ваши интересы в суде, прокуратуре, полиции, финансовых и государственных органах.

Ищите юриста, когда вам нужна консультация для бизнеса, регистрация или закрытие ФЛП, ЧП или ООО. Специалист даст консультацию, если вам требуется оформить расторжение договоров, изменение условий договора, признание сделок недействительными и истребовать имущество.

В свою очередь нотариус может оформить доверенность, согласие, покупку или продажу транспорта, составить завещание и тому подобное, а также если вы нуждаетесь в услугах присяжного переводчика с заверением у нотариуса.

В то же время, если Вам требуется работать легально и вести бухгалтерский и налоговый учет, минимизировать налоговые отчисления без штрафных санкций и составить правильную бухгалтерскую отчетность, в этом поможет толковый бухгалтер, которого также можно найти на платформе DealOk.