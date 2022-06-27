Онлайн курсы по графическому дизайну ждут всех желающих

27 июня 2022, 12:55

Графический дизайн — дисциплина, в которой профессионалы создают визуальный контент для общения и решения проблем. Эта область считается подмножеством визуальной коммуникации и коммуникационного дизайна, но термин "графический дизайн" иногда используется как синоним.

Визуальная коммуникация — это широкий спектр, который включает в себя знаки, типографику, рисунок, графический дизайн, иллюстрацию, промышленный дизайн, рекламу, анимацию, цвет и электронные ресурсы. Графический дизайн — сложная задача, требующая от наличия определенного набора навыков, методов проектирования и знаний инструментов, помогающих в графическом дизайне.

Сегодня для освоения профессии можно пройти курсы графического дизайна онлайн. Обучение в Lemon School даст вам весь спектр практических знаний, которые затем пригодятся в работе. После курсов вы сможете устроиться в дизайнерскую фирму, IT-компанию, маркетинговое агентств. А еще вы сможете работать фриланс в онлайне, удаленно, с любой точки мира.

Во время обучающей программы вы получите следующие навыки:

познакомитесь с теоретической базой графического дизайна: теорией цвета, типографикой, принципами дизайна;

научитесь использовать современное программное обеспечение Adobe Illustrator и Photoshop;

поймете, как качественно работать с формами, перспективой;

изучите принципы создания стильной и качественной айдентики - фирменного стиля компании.

Также онлайн обучение графическому дизайну способствует развитию креативного мышления у студентов. Ведь графический дизайн – это творческое направление, поэтому очень важно подходить к решению задач бизнеса с разных креативных сторон.

Немного о Photoshop

Photoshop считается стандартным цифровым инструментом для различных задач графического дизайна. Многие будут знать основы фотошопа. Но чтобы развивать свою карьеру в этой области, вы должны быть немного более опытными в более широких навыках визуального дизайна, которые могут приносить инновационные идеи на профессиональном уровне.

Photoshop стал неотъемлемой частью графического дизайна. Также недостаточно знать только фотошоп, но обязательно, наряду с другими навыками, владение фотошопом. Графические дизайнеры обычно используют фотошоп в творческих целях и для объединения изображений, добавления текста, применения эффектов или редактирования изображений для передачи сообщений, которые должны быть доставлены.

С помощью фотошопа дизайнерские приемы достигаются быстрее и искуснее. Многие дизайнерские активы могут быть объединены в простые, уникальные композиции для вашего использования. Слои — одна из основ дизайна Photoshop. Вы можете создать слой для своего оригинального произведения искусства и добавить несколько изображений к исходному.

Вы можете придать своему дизайну сумасшедшие 3D-эффекты с помощью фотошопа, изобразительного искусства с безупречным окружением. При правильном обучении в Photoshop можно создавать более превосходные проекты, поскольку он предоставляет дизайнерам различные интересные функции, которые помогают им легко достичь своей цели.