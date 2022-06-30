30 июня 2022, 11:15

ВСУ выбили войска РФ с о. Змеиный

Украинское командование официально сообщило об отходе россиян с острова Змеиный.

Сейчас на Змеином пожар и звуки взрывов, - ОК "Південь".
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