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30 июня 2022, 11:15
ВСУ выбили войска РФ с о. Змеиный
Украинское командование официально сообщило об отходе россиян с острова Змеиный.
Сейчас на Змеином пожар и звуки взрывов, - ОК "Південь".
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