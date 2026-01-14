Украина получила новейший ЗРК производства США Tempest – СМИ

14 января 2026, 11:15

Как пишет украинский профильный портал Defence Express, ЗРК Tempest показало в новогоднем приветствии воздушное командование "Центр" ВСУ.



Компания V2X впервые представила Tempest в октябре 2025 года на выставке AUSA 2025.

"По состоянию на сегодняшний день непонятно, сколько ЗРК Tempest могла получить Украина. А с учетом того факта, что это новая американская разработка, можно предположить, что мы могли получить один или несколько прототипов для проведения тестирований для дальнейшего усовершенствования этого вооружения", – пишет издание.



"ЗРК Tempest для поражения целей использует ракеты AGM-114L Longbow, стоимость которой может достигать от $100 тыс., что для перехвата Shahed – довольно недешевое удовольствие. Хотя, конечно, в условиях, когда россияне наращивают производство этого вооружения, для уничтожения ударных дронов вынуждены использовать и такие, не очень дешевые варианты", – отметило издание.

