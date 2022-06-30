ВСУ освободили от оккупантов село Потемкино

"Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", - говорится в сообщении на странице ВСУ в Facebook.
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