Teltonika объявила о выходе второго номера Telematics Journal

29 июня 2022, 15:35

Его первое издание, выпущенное полгода назад, вызвало большой интерес у клиентов компании и ее деловых партнеров по всему миру.

Как и следовало ожидать, команда Teltonika усердно работала, чтобы оправдать ожидания аудитории журнала.

Во втором выпуске вы найдете:

- интервью с пилотом команды Teltonika Racing Вайдотасом Жалой и его впечатлениями от ралли Дакар 2022;

- обзор недавно представленных категорий продуктов Teltonika Telematics;

- консультации по поводу продолжающегося отключения 2G;

- интервью с Нишадом Али, генеральным директором Teltonika India, и его взгляды на тенденции телематики в Индии;

- оследние варианты использования и разработки по всему миру;

- планы Teltonika Investments на ближайшие 10 лет;

И последнее, но не менее важное: шанс проверить свои знания о ралли Дакар и выиграть футболку команды Teltonika Racing!

Журнал распространяется совершенно бесплатно в электронной форме и доступен для загрузки по этой ссылке.