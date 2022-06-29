Teltonika объявила о выходе второго номера Telematics Journal

Его первое издание, выпущенное полгода назад, вызвало большой интерес у клиентов компании и ее деловых партнеров по всему миру.
Как и следовало ожидать, команда Teltonika усердно работала, чтобы оправдать ожидания аудитории журнала.
Во втором выпуске вы найдете:
- интервью с пилотом команды Teltonika Racing Вайдотасом Жалой и его впечатлениями от ралли Дакар 2022;
- обзор недавно представленных категорий продуктов Teltonika Telematics;
- консультации по поводу продолжающегося отключения 2G;
- интервью с Нишадом Али, генеральным директором Teltonika India, и его взгляды на тенденции телематики в Индии;
- оследние варианты использования и разработки по всему миру;
- планы Teltonika Investments на ближайшие 10 лет;
И последнее, но не менее важное: шанс проверить свои знания о ралли Дакар и выиграть футболку команды Teltonika Racing!
Журнал распространяется совершенно бесплатно в электронной форме и доступен для загрузки по этой ссылке.