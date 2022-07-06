6 июля 2022, 9:38

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Мобильные онлайн-игры в настоящее время популярны, потому что они помогли более чем половине населения пережить первую волну пандемии. Немногие мобильные онлайн-игры были разработаны для снятия стресса и беспокойства.

Если вы любите играть в бесконечные беговые игры, Subway Surfers станет лучшим выбором. Эта игра в жанре бесконечный раннер будет держать вас в напряжении и волнении в течение длительного времени. Вы можете пройти игровой процесс Subway Surfers онлайн, чтобы узнать больше об этой захватывающей игре.

О Subway Surfers

Бесконечный раннер Subway Surfers впервые появился на смартфонах в 2012 году. Он был разработан совместно SYBO Games и Kiloo, двумя частными датскими компаниями. С 2012 года онлайн-игру Subway Surfers скачали более миллиарда игроков по всему миру. Игра также получала постоянные обновления.

Бесплатная онлайн-игра Subway Surfers — одна из самых увлекательных игр, в которой игрокам предстоит взять на себя роль художника-граффити. Его замечает охранник, который охраняет станцию ​​метро. Игроки должны бежать по рельсам, чтобы спастись от охранника и его собаки. Во время бега им приходится уворачиваться от всех препятствий, среди которых:

· мчащиеся навстречу поезда;

· тупики;

· баррикады и так далее.

Бегая в Subway Surfers, игрок должен собирать золотые монеты, все доступные бонусы и многое другое, уклоняясь от нежелательных столкновений. Если игрок сталкивается с каким-либо препятствием, игра заканчивается, а охранник ловит игрока.

Интересные факты о Subway Surfers онлайн

Знаете ли вы, что игра стала самым скачиваемым мобильным приложением в мире в 2017 году. Она стала первой игрой, которая в 2018 году преодолела отметку в миллиард загрузок по всему миру в Google Play Store. При этом она стала второй по количеству скачиваний игрой в магазине приложений для iOS.

Правила игры в Subway Surfer достаточно просты и понятны каждому, а овладеть управлением не составит трудностей даже для новичка:

· проведите пальцем вверх по экрану, чтобы перепрыгивать препятствия;

· проведите вниз, чтобы катиться под препятствиями;

· чтобы переключить направления движения, проведите пальцем влево и вправо;

· не забывайте собирать монеты;

· избегайте столкновений с препятствиями;

· используйте бонусы в виде джет паков и ракет.

Нельзя отрицать, что, играя в онлайн-игру Subway Surfers, вы не только избавляетесь от скуки, но и избавляетесь от ежедневного стресса. Если вы хотите играть в похожие игры, выберите аналоги, среди которых:

· Забег в храме;

· Сабвей серф Сеул;

· Бегущий Алладин;

· Обучение супергероев;

· Бегущий Том и так далее.

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