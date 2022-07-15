У соцмережах активізувалися шахраї, які виманюють дані платіжних карток

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про онлайн-шахрайство з використанням тематики «грошової компенсації».
У соціальній мережі Facebook виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий «Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів». На згаданому ресурсі пропонують надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. У разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки буде скомпрометовано.
Шахрайська активність має систематичний характер і відстежується за ідентифікатором UAC-0100.
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