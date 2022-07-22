Як працює рейтингування в дезінформації

22 июля 2022, 13:45

Рейтингування – механізм, що базується на публікуванні в ЗМІ сфабрикованих або «вигідно» сформованих результатів соціологічних досліджень з метою впливу на громадську думку.

При використанні механізму рейтингування спрацьовує психологічний феномен, властивий більшості людей — бажання бути, «як усі».

Цей механізм є дуже ефективним, оскільки від 10 до 25% електорату під час вибору кандидата керуються соціологічними рейтингами.



Перед подією, що має отримати позитивний чи негативний відгук суспільства, у ЗМІ публікуються результати соціологічних «досліджень», що обов’язково супроводжуються описом подібного змісту: «опитування проводилося в усіх регіонах країни».



Днями пропагандистські ЗМІ рф опублікували рейтинг «дружніх» та «недружніх» країн під назвою «Русофоболокатор», що дозволяє обрати «правильну» країну для подорожей і відмовитися від «неправильної».