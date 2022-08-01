Еще восемь САУ Krab едут из Польши в Украину

Кроме того, сейчас в Польше завершается очередные учения для солдат украинской армии, которые будут управлять гаубицами.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 17:15
В ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины - пропаганда РФ
- Безопасность | Сегодня, 16:15
Война между США и Китаем - Китай может исчезнуть с лица земли
- Железо | Сегодня, 15:45
Моноблоки MSI серии Modern AM272: надежные партнеры для вашего бизнеса
- Связь | Сегодня, 15:15
Більше 98% мережі Vodafone працює у Київській та Чернігівській областях
- Гаджеты | Сегодня, 14:45
Портативная акустика SVEN PS-390
- Технологии | Сегодня, 14:15
Які професії в IT обирають світчери та скільки планують заробляти
- Железо | Сегодня, 13:55
IP-камера Tiandy TC-C38WS
- Железо | Сегодня, 13:45
Портативная колонка SVEN PS-380 — эффектный звук и защита от воды
- Железо | Сегодня, 13:32
Tiandy TC-C38KS - всепогодна купольна камера з мікрофоном
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 16:53
Самое интересное за неделю. Выпуск 25 (2022) - безгалогеновые кабели и мощный маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM
- Аналитика | 24 июля, 18:02
Самое интересное за неделю. Выпуск 24 (2022) - бойцы ВСУ уже учатся на Gepard и обещают утопить Черноморский флот РФ
- Фотогалереи | 24 июля, 14:17
Нові фігурки від Lego по мотивам захисників "Азовсталі"
- Обзоры | 19 июля, 23:40
Gelius Pro Smart TV Box AirMax GP-TB001 - смарт-TV с украинским характером
- Фотогалереи | 19 июля, 11:06
Первые танки Abrams прибыли в Польшу
- Аналитика | 17 июля, 21:47
Самое интересное за неделю. Выпуск 22-23 (2022) - новые ракеты для HIMARS и антидроны Wingman
- Обзоры | 15 июля, 14:02
Karcher K2 Basic – домашняя минимойка с хорошей эффективностью
- Обзоры | 14 июля, 23:24
Seagate SkyHawk Al – почему эти диски одни из лучших для систем видеонаблюдения!
- Фотогалереи | 8 июля, 9:14
Остров Змеиный снова в составе Украины - фото военных
Популярные новости
- Железо | Вчера, 22:49
Відеореєстратор Teltonika DualCam 5.00
- Железо | Вчера, 17:47
Ubiquiti UVC-G4-DoorBell UniFi Protect G4 Doorbell з видеокамерою та Wi-Fi 5.00
- Железо | Вчера, 22:14
"Прокачанний" маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM 5.00
- Железо | Вчера, 16:43
Потужний маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM в форм-факторі 1U 5.00
- Железо | 29 июля, 11:45
Що таке безгалогенові кабелі та навіщо їх використовувати? 5.00
- Технологии | Сегодня, 17:15
В ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины - пропаганда РФ 0.00
- Безопасность | Сегодня, 16:15
Война между США и Китаем - Китай может исчезнуть с лица земли 0.00
- Железо | Сегодня, 15:45
Моноблоки MSI серии Modern AM272: надежные партнеры для вашего бизнеса 0.00
- Связь | Сегодня, 15:15
Більше 98% мережі Vodafone працює у Київській та Чернігівській областях 0.00