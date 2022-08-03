Київстар забезпечує швидкий і безпечний перехід на Azure ExpressRoute

3 августа 2022, 12:45

Відтепер бізнес, використовуючи можливості віртуальної мережі Azure ExpressRoute від Київстар, може створювати приватні підключення між центрами обробки даних Microsoft Azure та локальною інфраструктурою компанії, щоб швидко переміщувати великі обсяги даних при реплікації, резервному копіюванні або аварійному відновленні.



Запит на швидке перенесення даних бізнес-компаній та структур державного сектору у хмару підвищився з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну. Щоб надати клієнтам можливість убезпечити свою інформацію та мати доступ до неї з будь-якого місця без прив’язки до фізичного обладнання, Київстар налаштовує підключення між хмарою та локальної IT-інфраструктурою виділеною приватною мережею Azure ExpressRoute, яка дає вищу швидкість і кращий рівень безпеки, ніж публічне підключення до інтернету.



Переваги Azure ExpressRoute від Київстар:

пряме підключення через будь-яку мережу IP VPN та P2P;

пропускна спроможність до 100 Гбіт/с;

безпечне перенесення даних і аварійне відновлення;

більші обчислювальна потужність та об’єм сховища;

гарантована висока швидкість і мінімальна затримка;

підтримка протоколів шифрування для забезпечення конфіденційності та цілісності даних (IPsec, MACsec);

комплексне рішення з одних рук;

індивідуальний підхід та підтримка експертів Київстар на всіх етапах впровадження, починаючи з консультації та вибору оптимальної архітектури рішення до реалізації.

Висока пропускна здатність і мінімальна затримка передавання даних дозволяють отримати більші можливості для масштабування мережі - можна безпечно збільшувати обчислювальну потужність та об’єм сховища, розширювати мережу без географічної прив’язки та користуватися усіма перевагами хмари Azure без впливу на продуктивність.