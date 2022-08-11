Укрпошта виплатила 84% пенсій за липень

11 августа 2022, 14:15

Укрпошта в липні виплатила 8,95 млрд грн пенсій для понад 2,1 млн пенсіонерів.

Це сумарний показник по всіх областях, крім Херсонської, в якій Укрпошта з 1 липня тимчасово припинила роботу, та Луганської, де через окупацію Укрпошта тимчасово не може надавати послуги.



По більшості областей показник виплати пенсій за липень сягає 97-98%. Через часткову окупацію в Запорізькій області за липень виплачено 55% пенсій. В Харківській області обсяг пенсійних виплат склав майже 60%. Суттєво покращилася ситуація в Миколаївській області – там за липень показник виплати пенсій склав – 85% проти 55% у червні. Також зріс відсоток виплат пенсії в Донецькій області – 43% в липні проти 37% в червні.



В липні 44,3 млн пенсій було виплачено українцям, які евакуювалися в більш безпечні регіони, за допомогою переадресації. Найбільша кількість таких виплат зафіксована в липні в Київській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській областях.



Нагадаємо, крім пенсійних виплат пенсіонери також можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти. Для цього потрібно зареєструватися на платформі єДопомога та при заповненні заяви на сайті вказати про відсутність IBAN. За умови прийняття міжнародними організаціями рішення про виплату фінансової допомоги її можна буде отримати у найближчому відділенні Укрпошти.