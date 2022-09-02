Кожен десятий абітурієнт хоче бути в IT

2 сентября 2022, 13:15

Популярність IT-спеціальностей серед абітурієнтів значно зросла у 2022 відносно минулого року.

За результатами цьогорічної вступної кампанії, кількість заяв вступників на IT-спеціальності перевищила 100 тисяч, тобто кожен десятий абітурієнт бажає стати айтівцем. IT-компанія GlobalLogic повідомляє про це у своїх дослідженнях освітніх тенденцій.

У попередні роки вищі навчальні заклади України готували 16–17 тис. айтівців на рік за даними IT Ukraine Association. У 2022 році популярність IT-напрямків серед абітурієнтів зросла та пов’язана зі стабільністю та зростанням індустрії навіть у часи війни. Разом з тим, IT-компанії все ще відчувають кадровий голод, адже в Україні на 100 тис. населення кількість айтівців у 2-4 рази менше, ніж у сусідніх країнах, як Польща, Угорщина, Сербія, Литва. Україна має великий потенціал завдяки потужній науковій базі технічних університетів та стабільному попиту в галузі. Зокрема у GlobalLogic є понад 300+ відкритих позицій в Україні.

Найпопулярнішими навчальними закладами для IT-спеціальностей у 2022 році стали НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського” та Національний університет "Львівська політехніка" — вони отримали 11,6 тис. і 10,2 тис. заяв від вступників відповідно.

“Переважна більшість спеціалістів GlobalLogic — випускники інженерно-технічних спеціальностей. Саме тому співпраця з технічними університетами та кафедрами -- наш пріоритет. В рамках GlobalLogic Education ми співпрацюємо з 24-ма закладами вищої освіти, – зазначає Євген Сакало, кандидат технічних наук, доцент та керівник університетської програми GlobalLogic в Україні. – А завдяки онлайн-курсам, які ми створили вже у часи війни, вже понад 15 000 українців здобули базові знання в IT-сфері. Доступ до курсів є вільним для всіх”.

Попит на IT-спеціальності у найпопулярніших університетах країни у цьогорічній вступній кампанії зріс у 5-6 разів відносно минулого року. У 2022 році вступники на IT-спеціальності переважно обрали для себе такі напрямки: “Комп’ютерні науки”, “Інженерія програмного забезпечення”, “Комп’ютерна інженерія”.