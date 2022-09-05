5 сентября 2022, 12:45

Нелегальний видобуток криптовалюти на потужностях "Укрзалізниці"

Нелегальний видобуток криптовалюти на потужностях «Укрзалізниці» - викрито підпільну майнінг-ферму.



Службові особи АТ «Укрзалізниця», вступивши у злочинну змову з громадянином, організували незаконний видобуток криптовалюти за допомогою комп'ютерного обладнання державного підприємства, а також шляхом незаконного відбору значних обсягів електроенергії із мереж «Укрзалізниці».



За попередніми підрахунками, розмір збитків, завданих державним інтересам, становить понад 1,7 млн. гривень.

