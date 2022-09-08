8 сентября 2022, 11:45

Міністерство культури та інформаційної політики України залучає Uber

Національний науково-дослідний реставраційний центр Міністерства культури та інформаційної політики України (ННДРЦУ) співпрацює з Uber для дослідження, реставрації та збереження національної культурної спадщини України за допомогою спеціально створеного рішення у мобільному застосунку Uber.



В той час, коли багато українських музеїв, релігійних споруд та історичних пам’яток перебувають під загрозою через війну, партнерство ННДРЦУ з Uber допомагає рятувати унікальні твори мистецтва та артефакти, важливі для збереження історії та самобутності країни.



Спеціально створене рішення у застосунку Uber — Uber Restore — дозволяє ННДРЦУ замовляти авто місткістю до 12 пасажирів для безоплатних поїздок реставраторів зі спеціальним обладнанням до міст, селищ та сіл по всій Україні.



З травня фахівці ННДРЦУ за допомогою Uber Restore дісталися більш як до 100 місць, подолавши при цьому понад 20 000 км, щоб дослідити та захистити десятки тисяч творів мистецтва та артефактів, а також евакуювати предмети з групи найбільшого ризику до безпечних місць.



Світлана Стрєльнікова, генеральна директорка ННДРЦУ, наголошує: «Війна, розв’язана Росією проти України, призвела до значних пошкоджень та знищення історико-культурної спадщини нашої держави, зокрема унікальних творів мистецтва, релігійних артефактів, історичних документів про становлення та розвиток української державності. Національний науково-дослідний реставраційний центр України у Києві та його філіал у Львові працюють для порятунку цієї спадщини від подальшого руйнування ракетними ударами, артилерійськими обстрілами та іншими воєнними діями. Наше партнерство з Uber дало надзвичайно позитивні результати, адже дозволило нашим експертам охопити вже понад 100 культурних та історичних об’єктів, у тому числі з територій, що пережили окупацію та зазнали значних руйнувань, і зберегти унікальну культурну спадщину та ідентичність українського народу».



«Ми пишаємося тим, що підтримуємо зусилля України із захисту власної культурної спадщини, якій загрожує війна. Спеціально створене рішення у застосунку Uber дає можливість реставраторам виконувати їхню важливу роботу для збереження національної ідентичності України, маючи безоплатний доступ до безпечного та надійного транспорту», — коментує Дара Хосровшахі, CEO Uber.



Крім запуску Uber Restore, протягом останніх шести місяців Uber цілодобово працював над наданням підтримки Україні.



Зокрема, компанія запропонувала безоплатні поїздки для вимушених переселенців, лікарів, медсестер, донорів крові, працівників органів місцевого самоврядування та неурядових організацій по всій Україні. У партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН Uber долучився до розвезення екстреної продовольчої допомоги людям, які її потребують. У Львові компанія запустила сервіс Uber Connect & Van зі спеціальним промокодом для збору речей найпершої потреби для внутрішньо переміщених осіб. Крім цього, разом із благодійною організацією Nova Ukraine Uber долучився до ініціативи Liki24, що дозволяє людям, які не можуть купувати ліки за повною вартістю, отримати 50% компенсації за придбані ліки; в межах цієї ініціативи Uber надав промокоди для безоплатного доставлення замовлень через сервіс Uber Connect. Uber також запустив спільну ініціативу з Міністерством охорони здоров’я України та київською благодійною організацією «Солом’янські котики», щоб допомогти забезпечити безплатними проїздами майже 100 медичних закладів по всій Україні для стабільного та безпечного перевезення медичних працівників.



Загалом у всьому світі компанія зібрала понад 3,5 мільйона доларів США на гуманітарну підтримку України, з яких понад 1 мільйон доларів США надійшов від Uber. З початку повномасштабної війни Uber розширив географію діяльності свого сервісу в Україні на 12 нових міст.

